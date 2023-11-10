İsrail, Güney Afrika Büyükelçisini Bakanlığa çağırmasına tepki gösterdi

İsrail, Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı'nın İsrail'in Pretorya Büyükelçisi Eliav Belotsercovsky'i Bakanlığa çağırmasına tepki gösterdi. İsrail Dışişleri Bakanlığı, DIRCO'nun İsrailli Büyükelçi Belotsercovsky'i, 'İsrail-Filistin çatışmasına yönelik son dönemdeki talihsiz davranışlarına' ilişkin Bakanlığa çağırması konusunda yazılı açıklama yaptı.

İsrail, Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığının (DIRCO), İsrail'in Pretorya Büyükelçisi Eliav Belotsercovsky'i Bakanlığa çağırmasına tepki gösterdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, DIRCO'nun İsrailli Büyükelçi Belotsercovsky'i, "İsrail- Filistin çatışmasına yönelik son dönemdeki talihsiz davranışlarına" ilişkin Bakanlığa çağırması konusunda yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in, "ülkesinin tutumunu temsil eden ve İsrail'in mesajlarını ileten Büyükelçisi Belotsercovsky'yi tam olarak desteklediği" kaydedildi.

Açıklamada, "İsrailli Büyükelçi'nin konuşma ve İsrail'in duruşunu gösterme hakkını engelleyen ve 7 Ekim saldırılarının kurbanlarını görmezden gelen tarafların, aslında Hamas'ın propagandasına destek verdiği" iddia edildi.

DIRCO, İsrail'in Güney Afrika Büyükelçisi Belotsercovsky'i, "İsrail-Filistin çatışmasına yönelik son dönemdeki talihsiz davranışlarına" ilişkin bugün Bakanlığa çağırdığını duyurmuştu.

Bakanlığın, "İsrail'in Gazze'ye yönelik hava ve kara saldırılarında 4 bin 300'den fazlası çocuk olmak üzere 10 bin 500'den fazla sivilin ölümünden ve olayların mevcut gidişatından derin endişe duyduğu" belirtilmişti.

Güney Afrika hafta başında, İsrail'deki tüm diplomatlarını geri çağırmıştı.