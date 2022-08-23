İsrail güçleri Batı Şeria'da 8 Filistinliyi gözaltına aldı Politika Haberleri İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda aralarında iki Hamas yöneticisinin de bulunduğu 8 Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda aralarında iki Hamas yöneticisinin de bulunduğu 8 Filistinliyi gözaltına aldı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Eriha, Beytullahim, Tulkerem ve Tubas illerinde baskınlar düzenledi. Tubas'ta evlerine yapılan aramanın ardından Hamas yöneticileri Fazi Savafta ile Nadir Savafta gözaltına alındı. İsrail güçleri gözaltılara tepki gösteren Filistinlilere, gerçek ve kauçuk kaplı mermi ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Çıkan olaylarda yaralı bilgisi paylaşılmadı. Öte yandan İsrail askerleri, Beytullahim kentinde 3, Eriha'da 2, Tulkerem'de 1 Filistinliyi gözaltına aldı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor. Politika Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar Batı Şeria İsrail Politika Haberler

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