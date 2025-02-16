İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, ABD'ye Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek

Mart ayında görevi bırakacak olan İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, 17-20 Şubat tarihleri arasında ABD'ye resmi ziyaret düzenleyecek.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, görevini bırakmadan önce ABD'yi ziyaret edecek. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Halevi'nin 17-20 Şubat tarihleri arasında ABD'ye resmi ziyaret düzenleyeceği bildirilerek, Halevi'nin kilit stratejik ve operasyonel konuları görüşmek üzere üst düzey ABD'li komutanlarla bir araya geleceği aktarıldı.

Halevi, 21 Ocak'ta yaptığı açıklamada 7 Ekim 2023'teki olaylardaki başarısızlıktan sorumlu olduğunu belirterek, 6 Mart'ta görevinden ayrılacağını açıklamıştı. - TEL AVİV