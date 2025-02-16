İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, ABD'ye Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek
Görevi bırakmadan önce ABD'yi ziyaret edecek olan İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, stratejik ve operasyonel konuları görüşmek üzere üst düzey ABD'li komutanlarla bir araya gelecek.
Mart ayında görevi bırakacak olan İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, 17-20 Şubat tarihleri arasında ABD'ye resmi ziyaret düzenleyecek.
İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, görevini bırakmadan önce ABD'yi ziyaret edecek. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Halevi'nin 17-20 Şubat tarihleri arasında ABD'ye resmi ziyaret düzenleyeceği bildirilerek, Halevi'nin kilit stratejik ve operasyonel konuları görüşmek üzere üst düzey ABD'li komutanlarla bir araya geleceği aktarıldı.
Halevi, 21 Ocak'ta yaptığı açıklamada 7 Ekim 2023'teki olaylardaki başarısızlıktan sorumlu olduğunu belirterek, 6 Mart'ta görevinden ayrılacağını açıklamıştı. - TEL AVİV