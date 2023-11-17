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İsrail Genelkurmay Başkanı Gazze Şeridi'nde işgalin yayılacağını söyledi

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde devam eden işgalin bölgenin güneyine de yayılması sinyalini verdi. Halevi, askerlerle bir araya gelerek kuzey Gazze Şeridi'ndeki askeri sistemi ortadan kaldırmaya yaklaştıklarını ve diğer alanlara da devam edeceklerini ifade etti. Bu açıklama, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyine de saldıracağının sinyali olarak değerlendirildi.