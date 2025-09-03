İsrail'den Gazze'ye Yeni Operasyon
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze Şeridi'nde işgali genişletmek ve kalıcı hale getirmek için 17 Mayıs'ta başlatılan "Gideon'un Savaş Arabaları" adlı operasyonun ikinci aşamasının başladığını açıkladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika