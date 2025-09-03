Haberler

İsrail'den Gazze'ye Yeni Operasyon

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze Şeridi'nde işgali genişletmek ve kalıcı hale getirmek için 17 Mayıs'ta başlatılan "Gideon'un Savaş Arabaları" adlı operasyonun ikinci aşamasının başladığını açıkladı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze Şeridi'nde işgali genişletmek ve kalıcı hale getirmek için 17 Mayıs'ta başlatılan "Gideon'un Savaş Arabaları" adlı operasyonun ikinci aşamasının başladığını açıkladı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Kazdığı her yerde külçe külçe altın bulan kadın haritayı paylaştı

Kazdığı her yerde külçe külçe altın bulan kadın haritayı paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Televizyondaki yemek programıyla ünlenen Reyhan Şef'ten 28,5 milyon TL'lik vurgun

Yemek programıyla ünlenen isimden milyonlarca liralık vurgun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.