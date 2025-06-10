İsrail, Gazze'ye Yardım Götüren Aktivistleri Gözaltına Aldı

İsrail, Gazze'ye Yardım Götüren Aktivistleri Gözaltına Aldı
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İsrail, Gazze'ye insani yardım taşıyan Madleen gemisine müdahale ederek 12 yardım gönüllüsünü gözaltına aldı. 4 aktivist sınır dışı edilirken, 8'i mahkemeye çıkarılacak.

İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşıyan Madleen gemisine müdahale ederek esir aldığı 12 yardım gönüllüsünden 4'ü sınır dışı edildi. Sınır dışı edilmeyi kabul etmeyen 8 aktivist ise İsrail'de mahkemeye çıkarılacak.

İsrail, Gazze'ye insani yardım götürmek isteyen Madleen gemisine müdahale ederek esir aldığı 12 yardım gönüllüsünü sınır dışı ediyor. İsrail medyasına göre 22 yaşındaki Greta Thunberg dahil aktivistlerden 4'ü sınır dışı edildi. Sunulan sınır dışı belgelerini imzalamayı reddeden 8 aktivistin ise İsrail'de hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi. Sınır dışı belgelerini imzalamayı reddedenler arasında Avrupa Parlamentosu'ndaki Fransız milletvekili Rima Hassan'ın da bulunduğu öğrenildi.

Aktivistler, havaalanına yakın Ramle'deki bir gözaltı merkezinde tutuluyor.

Greta İsveç'e dönmek üzere uçağa binmişti

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından sabaha karşı yapılan açıklamada, Madleen gemisindeki insani yardım gönüllülerinin sınır dışı edilmek üzere Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na getirildiği, gönüllülerin havalimanında vatandaşı olduğu ülkelerinin konsolosları ile görüştüğü belirtilmişti. Sınır dışı belgelerini imzalamayı ve İsrail'i terk etmeyi reddedenlerin İsrail yasalarına göre sınır dışı edilmelerine izin verilmesi için mahkeme çıkarılacağı aktarılmıştı. Saatler sonra yapılan farklı bir açıklamada ise ünlü aktivist 22 yaşındaki Greta Thunberg'in İsveç'e gitmek üzere Fransa'ya giden uçağa bindiği ifade edilmişti.

İsrail güçleri, pazartesi sabahı erken saatlerde Gazze'ye giden Madleen gemisinin kontrolünü ele geçirmiş, gemide bulunan 2'si Türk 12 kişilik aktivist grubunu gözaltına almıştı. Gemi ise Aşdod limanına çekilmişti. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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