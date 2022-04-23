İsrail, Gazze Şeridi ile arasındaki Erez geçişini kapattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsrail, Gazze Şeridi ile arasındaki Erez geçişini kapattı

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
İsrail, Gazze Şeridi ile arasındaki Erez geçişini kapattı

İsrail, gece saatlerinde Gazze Şeridi'nden İsrail'e roket fırlatılmasına karşılık bölgeyle tek geçiş noktası olan Erez'in kapatıldığını duyurdu.

İsrail, gece saatlerinde Gazze Şeridi'nden İsrail'e roket fırlatılmasına karşılık bölgeyle tek geçiş noktası olan Erez'in kapatıldığını duyurdu.

Mescid-i Aksa'da günlerdir devam eden gerilim, bölgede tansiyonu yeniden yükseltti. İsrail Savunma Bakanlığı Bölgesel Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğü (COGAT) tarafından yapılan açıklamada, gece saatlerinde Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyine birden fazla roket atıldığı belirtilerek Gazze Şeridi ile tek geçiş noktası olan Erez'in geçici olarak kapatıldığı bildirildi. Kapının tekrar açılacağı tarihle ilgili bilgi verilmeyen açıklamada, güvenlik durumuna göre hareket edileceği ifade edildi. - GAZZE

İhlas Haber Ajansı / Politika

İsrail, Gazze, Roket, Aksa, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title