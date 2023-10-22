İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kalmayı tercih edenleri terörist işbirlikçisi olarak kabul edeceğini duyurdu. İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki sivillere güneye gitmeleri için baskı yapıyor.

İsrail, Gazze'nin kuzeyinde kalmayı tercih edenleri terörist işbirlikçisi ilan etti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kalmayı tercih eden ve güneyine gitmeyen herkesi "teröristlerin işbirlikçisi" sayabileceğini ilan etti.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ni 7 Ekim'den bu yana yoğun bombardıman altında tutan İsrail ordusunca, "acil uyarı" başlığı içeren ve havadan Gazze'nin kuzeyine atılan bildirilerde şu ifadelere yer verdi:

"Gazze Şeridi sakinlerine: Gazze Vadisi'nin kuzeyinde bulunmanız hayatınızı tehlikeye atmaktadır. Gazze Vadisi'nin güneyine gitmeyen ve kuzey bölgesini boşaltmamayı seçen herkes, terör örgütünün işbirlikçisi kabul edilebilir."

Öte yandan sosyal medyaya yansıyan ve tepki çeken söz konusu uyarı kağıtlarının fotoğraflarını AA muhabirine değerlendiren İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, bu kağıtlarda yazılan ifadelerin İsrail ordusuna ait olduğunu doğruladı.

Yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde halkın yaklaşık yarısı bölgenin kuzeyinde yaşıyor.

İsrailli yetkililer, Gazze Şeridi'ne yönelik bir kara harekatının kesin olarak gerçekleşeceğini bildirirken, İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki 1 milyondan fazla sivile güneye gitmeleri için baskı yapıyor.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu, 20 Ekim'de, Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesinin "bombalamaya hazırlık olarak" derhal boşaltılmasını istemişti.

Dün de İsrail Ordusu, Gazze'nin kuzeyinde yer alan 20 hastanenin boşaltılması için uyarmıştı.