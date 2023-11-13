İsrail'in Washington Büyükelçisi Michael Herzog, Gazze için ABD ile uzun dönemli bir plan üzerinde istişare halinde olduklarını açıkladı. Herzog, Gazze'de işgal niyetlerinin olmadığını belirtirken, Hamas'ı yok etmeyi amaçladıklarını söyledi. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum da verildi.

İsrail, Gazze için ABD ile uzun dönemli plan üzerinde çalışıyor

İsrail'in Washington Büyükelçisi Michael Herzog, İsrail'in Gazze için uzun dönemli bir plan konusunda ABD ile istişare halinde olduğunu söyledi.

Herzog, ABD'de yayın yapan Fox News kanalında Gazze konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de "işgal" gibi bir niyetleri olmadığını kaydeden Herzog, "Bizim pozisyonumuz, Filistinlilerin kendi kendini yönetmesidir. Filistin Yönetiminin tam rolünün ne olacağını göreceğiz, çünkü herkes şu anki formunda Filistin Yönetiminin Ramallah'ı bile zor yönettiğini görüyor. Dolayısıyla bir reform şart." dedi.

Herzog, Gazze'deki amaçlarının Hamas'ı yok etmek olduğunu belirterek, "(Gazze'de) Uzun vadede neler olabileceğini düşünüyoruz, bu konuda ABD yönetimi ile diyaloga giriyoruz." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 45'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 363'ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 180'i aştı, bu kişilerin en az 4 bin 609'unu çocuklar ve 3 bin 100'ünü kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 186 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de onbinlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 73 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.