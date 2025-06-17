İsrail: Fordow Nükleer Tesisi Hedef Alınmadı Ama Vurulabilir

İsrailli bir yetkili, Fordow nükleer tesisin hedef alınmadığını aktararak "Ancak, vurulabilir" dedi.

İsrailli yetkili, İsrail'in gece boyunca İran'ın nükleer ve balistik füze programlarıyla bağlantılı çok sayıda hedefi vurduğunu söyledi. Adının açıklanmasını istemeyen İsrailli yetkili, Fordow nükleer tesisin hedef alınmadığını aktararak "Ancak, vurulabilir" dedi.

İsrail'in, nükleer felaketi engellemek için önlemler aldığını sözlerine ekleyen İsrailli yetkili, İran'dan şu ana kadar İsrail'e hem sivil hem de askeri alanları hedef alan yaklaşık 400 balistik füze ve yüzlerce dron fırlatıldığını söyledi.

Yetkili, İsrail ordusunun öldürüldüğünü duyurduğu İran Devrim Muhafızlarına bağlı Acil Durum Komutanı Ali Shadmani'ye ilişkin, "Shadmani fiilen savaş komutanı ve en üst düzey askeri komutanlardan biriydi. İran dini liderine çok ama çok yakın olarak görülüyordu. Görevinde sadece 4 gün kaldı" ifadelerini kullandı.

Tümgeneral Ali Shadmani yaklaşık 4 gün boyunca İran'ın askeri Acil Durum Komutanlığı olarak da bilinen Hatem-ül Enbiya Merkez Karargahı Başkanlığı'na getirilmişti. Shadmani'nin yerine getirildiği Gholam Ali Rashid, Cuma günü İsrail saldırısında öldürülmüştü. - TEL AVİV