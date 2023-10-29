İsrail, Filistinli mahkumları serbest bırakmaya hazır

İsrail ordusu, Hamas'ın esirleri bırakma teklifine karşılık olarak hapishanelerdeki tüm Filistinli mahkumları serbest bırakmaya hazır olduğunu açıkladı. İsrail Ordu Sözcüsü, Hamas'ın bu teklifinin psikolojik terör olduğunu belirtti.

İsrail ordusu, Hamas'ın, ellerindeki esirleri bırakma karşılığında İsrail'in de hapishanelerdeki tüm Filistinli mahkumları serbest bırakmaya hazır olduğunu açıklayarak "psikolojik terör uyguladığını" belirtti.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar'ın, esir takasına ilişkin yaptığı açıklamayı, düzenlediği basın toplantısında değerlendirdi.

Hagari, söz konusu açıklamayı, Hamas'ın, "(İsrail'e) baskı yapmak için alaycı bir şekilde uyguladığı psikolojik terör" olarak nitelendirdi.

"Masada esirlerle ilgili hiç bir teklif olmadığını" belirten Hagari, Sinvar'ın başkaları aracılığıyla konuştuğunu ve açıklama yapmasının mümkün olmadığını söyledi.

Hagari, Hamas tarafından "kaçırılan" kişileri geri getirmek için hem sivil ve hem de istihbarat alanındaki çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

Hagari, şu ana kadar kaçırılan 230 kişinin ailesine, çocuklarının Hamas'ın elinde olduğu bilgisi verdiklerini sözlerine ekledi.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde ve Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar, dün akşam yaptıkları açıklamalarda, ellerindeki esirleri bırakma karşılığında İsrail'in de hapishanelerdeki tüm Filistinli mahkumları serbest bırakmasını önermişti.