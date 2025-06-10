İsrail Donanması Yemen'deki Hudeyde Limanı'na Saldırdı

İsrail Donanması Yemen'deki Hudeyde Limanı'na Saldırdı
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İsrail Savunma Kuvvetleri, Yemen'deki Hudeyde Limanı'na Husilere ait hedeflere yönelik saldırı düzenledi. Saldırı, Husilerin İsrail'e yönelik saldırılarına yanıt olarak gerçekleştirildi.

İsrail donanması, Yemen'deki Hudeyde Limanı'nı vurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, İsrail Deniz Kuvvetlerine ait füze gemilerinin Yemen'deki Hudeyde Limanı'nda Husilere ait hedeflere saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. Saldırıların Husilerin İsrail topraklarına yönelik saldırılarına yanıt olarak düzenlendiği aktarıldı. Hudeyde Limanı'nın silah transferinde kullanıldığı ifade edildi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran destekli Husilerin İsrail'e ateş açmaya devam etmeleri halinde çok güçlü bir karşılık alacağı, deniz ve hava ablukasına girecekleri konusunda uyardıklarını belirtti. Katz, "Bugün de bunu yaptık ve gelecekte de yapmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - EL HUDEYDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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