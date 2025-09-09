İsrail, Doha'ya Saldırı İçin Onay Verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, öğle saatlerinde "operasyonel fırsat" görmesi üzerine Katar'ın başkenti Doha'ya saldırı düzenlenmesine onay verdiğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas heyetine düzenlenen saldırı hakkında ortak açıklama yaptı. Netanyahu ve Katz, İsrail güvenlik kurumlarına, dün Kudüs'teki saldırıda 6 kişinin ve Gazze'deki saldırıda ise 4 askerin hayatını kaybetmesinin ardından yurtdışındaki Hamas liderlerine yönelik bir saldırı için hazırlık yapmaları talimatı verdiklerini ifade etti.

Katz'ın bu kararı tamamen desteklediği ifade edilen açıklamada, öğle saatlerinde "operasyonel fırsat" görülmesi üzerine Netanyahu ve Katz'ın Doha'daki Hamas heyetine yönelik saldırıya onay verdikleri aktarıldı.

Açıklamada, Netanyahu ve Katz'ın, "7 Ekim olayları ile dün Kudüs'te düzenlenen silahlı saldırının arkasında Hamas'ın olması nedeniyle Doha saldırısının haklı bir saldırı olduğuna inandıkları" savunuldu.

Öte yandan Hamas heyetinin Doha saldırısında sağ kurtulduğu bildirilmişti. - TEL AVİV