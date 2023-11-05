İsrail Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ile ilişkilerde değişim yok

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Hayat, Ankara ile Tel Aviv arasındaki diplomatik ilişkilerde bir değişim olmadığını belirtti. Hayat, Türkiye'nin İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara ilişkin tutumu hakkında da konuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Hayat, son gelişmelere rağmen Ankara ile Tel Aviv arasındaki diplomatik ilişkilerde bir değişim olmadığını iddia etti.

Sözcü Hayat, İsrail'in Yediot Ahronot gazetesine gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hayat, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya geri çağrılması ve Türkiye'nin İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara ilişkin tutumu hakkında konuştu.

Bu gelişmelerden sonra İsrail ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin değişmediğini savunan Hayat, "Böyle bir krizi nasıl önleyeceğimizi yeniden düşünmeliyiz." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı, 4 Kasım'da İsrail'in, ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldırıları sürdürmesi üzerine Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrıldığını bildirmişti.