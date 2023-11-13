İsrail Dışişleri Bakanı: Uluslararası baskı artacak ama durmayacağız

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, ülkesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşı iki üç hafta içinde uluslararası baskıların artacağını, ama durmayacaklarını söyledi.

İsrail basınının aktardığına göre, Cohen, basın mensuplarına verdiği brifingde, ülkesinin 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye karşı sürdürdüğü saldırılar hakkında konuştu.

Cohen, diplomatik mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde Gazze'deki insani duruma vurgu yapıldığını ve bunlardan bazılarının kamuoyuna açık olmasa da İsrail'den ateşkes talep edildiğini söyledi.

Ancak Cohen, zaman geçtikçe ve İsrail'in Gazze'deki harekatının sonuçlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktıkça, uluslararası toplumun İsrail'e baskı yapma yönünde harekete geçtiğini belirtti.

Kara operasyonuna karşı uluslararası baskıların iki üç hafta içinde artacağını düşündüğünü söyleyen İsrailli Bakan, ancak İsrail'in askeri faaliyetlerinin uluslararası toplumun taleplerine rağmen devam edeceğini vurgulayarak, "Planlanan şekilde devam edeceğiz." dedi.

Cohen, Hamas'ın elindeki İsrailli esirler meselesinin "bugün İsrail'e savaşa devam etme meşruiyetini veren ana araçlardan biri" olduğunu savunarak, tüm esirler serbest bırakılana kadar İsrail'in durmayacağını "dünyanın kabul ettiğini" ileri sürdü.