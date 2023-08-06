İsrail Dışişleri Bakanı: Suudi Arabistan ile barış Orta Doğu'yu güvenli hale getirecek

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Suudi Arabistan ile sağlanacak barışın Orta Doğu'yu gelecek nesiller için daha güvenli hale getireceğini savundu. Cohen, Filistin meselesinin barışa engel olmadığını söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, ülkesi ile Suudi Arabistan arasında sağlanacak barışın Orta Doğu'yu gelecek nesiller için daha güvenli hale getireceğini savunarak Filistin meselesinin de "barışa engel olmadığını" söyledi.

İsrailli Bakan, Suudi Arabistan'ın Londra merkezli yayın yapan İlaf gazetesine verdiği röportajda, Tel Aviv'in Suudi Arabistan ile ilişkisi ve Filistin dosyasına dair değerlendirmelerde bulundu.

Cohen, ABD'nin, İsrail ile Suudi Arabistan arasında barışın sağlanması adına yürüttüğü çalışmalara ilişkin "Orta Doğu'nun ve tüm dünyanın çehresini değiştirecek bir barış süreci için tarihi bir fırsat olduğuna inanıyorum. Bu barış, Müslüman ve Yahudi dünyasını birbirine yakınlaştıracak ve aralarındaki ilişkiyi değiştirecek. İki ülkenin tarih yazabilecek kapasitede olduğunu düşünüyorum." dedi.

Barış anlaşmasının ABD, Suudi Arabistan ve İsrail'in yararına olacağını savunan Cohen, şöyle devam etti:

"Barışın sağlanması ayrıca Suudi Arabistan'ın güvenliğinin güçlendirilmesine katkı sağlar. Suudi Arabistan yönetimi, ekonomisini geliştirecek ve faydalı teknolojik işbirliği getirecek tarihi bir başarıya ulaşabilir.

İsrail'in de kendisine büyük ekonomik olanaklar kazandıracak olan istikrarı artırma konusunda yüksek faydalar elde edeceğine şüphe yok."

Filistinlilerin yaşam standardını yükseltmek herkesin yararına

İsrailli Bakan, "Filistin meselesi, barış önünde engel teşkil etmeyecek. Bunu Abraham Anlaşmaları ile de kanıtladık. Filistin yönetimine ait bölgelerde yaşamı iyileştirmek hepimizin çıkarına." diye konuştu.

Suudi Arabistan'ın barış konusunda Filistin meselesini gündeme getirmesine dair ise Cohen, "Filistinlilerin ekonomik alandaki yaşam standartlarını iyileştirmek herkes için ortak yarar olacak. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun barış anlaşmalarını Filistin meselesi tartışmaları gölgesinde yaptığını da unutmayın." ifadelerini kullandı.

Cohen, Suudilerin aklındaki en önemli şeyin İran tehdidi karşısında müdafaa olduğunu ifade ederek, İran'a Filistin'de alan açılmamasının ABD, Suudi Arabistan ve İsrail'in ortak çıkarına olduğunu; bu nedenle Filistin meselesinin barışa engel olmayacağından emin olduğunu yineledi.

Riyad-Tel Aviv görüşmeleri meselesi

Cohen, Riyad ve Tel Aviv yönetimlerinin, İslam ümmeti ve Yahudi halkı arasında barışı sağlayabileceğini, Orta Doğu'yu gelecek nesiller için daha güvenli bir yer haline getirebileceğini savundu.

Suudi Arabistan ile İsrail yöneticileri arasında gizli görüşmelerin gerçekleşip gerçekleşmediğine dair soruya yanıt veremeyeceğini dile getiren Cohen, ABD'nin Suudi Arabistan ile İsrail arasında arabuluculuk yaptığını aktardı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ı misafir ettikleri günün İsrail için bayram olacağını ifade eden Cohen, "İki ülkenin ortak çıkarı çok. İran da bizim ortak düşmanımız. Aramızda yapılacak barış İsrail ve Suudi Arabistan halkının çıkarına olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Cohen, ayrıca İsrail'in Rusya ile ilişkilerini sürdürdüğünü ve Moskova'nın son olarak büyükelçiliğinin bir şubesini Kudüs'te açmayı kabul ettiğini sözlerine ekledi.