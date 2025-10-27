İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Türk Askeri Açıklaması

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, yapığı açıklamada, "Türk askerinin Gazze Şeridi'ne girişine izin vermek bizim için mantıklı değil" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen basın toplantısında ateşkese varılmasının ardından Gazze'de görevlendirilecek uluslararası barış gücüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Saar, "Silahlı kuvvetlerini göndermek isteyen veya buna hazır olan ülkeler, en azından İsrail'e karşı adil davranmalıdır" ifadesini kullandı. Türkiye'nin İsrail'e karşı aldığı diplomatik ve ekonomik önlemlere de değinen Saar, "Türk askerinin Gazze Şeridi'ne girişine izin vermek bizim için mantıklı değil ve bunu kabul etmeyeceğimizi Amerikalı dostlarımıza söyledik" açıklamasını yaptı. - BUDAPEŞTE