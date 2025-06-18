İsrail Dışişleri Bakanı'ndan İran'a Sert Mesaj

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bir mektup göndererek, "İran'ın, İsrail'i ortadan kaldırmak için stratejik bir planı var. İsrail bu yok edilme tehdidini kabul etmedi ve etmeyecek" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bir mektup gönderdi. Sa'ar, mektubu sosyal medya hesabından paylaşarak İran'ın, ülkesini yok etmek için stratejik bir planı olduğunu iddia etti. Sa'ar, "İran'ın, İsrail'i ortadan kaldırmak için stratejik bir planı var. İsrail bu yok edilme tehdidini kabul etmedi ve etmeyecek" ifadelerini kullandı. İsrailli bakan, mektubunda İsrail'in İran'a yönelik saldırısının "İran'ın nükleer silah programındaki kritik bir gelişmenin ardından başlatıldığını ve aynı zamanda İran'ın ek füze ve vekil saldırı tehdidini engellemeyi amaçladığını" yazdı. Sa'ar, mektupta saldırı kararının "son çare olarak" alındığını öne sürdü.

"Gece boyunca iki kez 30 kadar balistik füze atıldı"

Öte yandan, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin, yaptığı açıklamada, İran'ın gece boyunca iki kez İsrail'e yaklaşık 30 balistik füze fırlattığını, füzelerin çoğunun engellendiğini söyledi.

"İran, 400'den fazla füze fırlattı"

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İran'ın, İsrail'in saldırılarının başladığı 13 Haziran'dan bu yana 400'den fazla füze ve yüzlerce dron fırlattığı kaydedildi. Saldırılarla İsrail genelinde 40 bölgenin vurulduğu, şu ana kadar 24 kişinin öldüğü, 800'den fazla kişinin yaralandığı ve 3 bin 800'den fazla kişinin evlerinden tahliye edildiği aktarıldı. - TEL AVİV