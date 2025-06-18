İsrail Dışişleri Bakanı'ndan İran'a Sert Mesaj

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektupta, İran'ın İsrail'i yok etme amaçlı stratejik bir planı olduğunu öne sürdü. İran'ın, İsrail'e yönelik balistik füze saldırılarının devam ettiğini belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bir mektup göndererek, "İran'ın, İsrail'i ortadan kaldırmak için stratejik bir planı var. İsrail bu yok edilme tehdidini kabul etmedi ve etmeyecek" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bir mektup gönderdi. Sa'ar, mektubu sosyal medya hesabından paylaşarak İran'ın, ülkesini yok etmek için stratejik bir planı olduğunu iddia etti. Sa'ar, "İran'ın, İsrail'i ortadan kaldırmak için stratejik bir planı var. İsrail bu yok edilme tehdidini kabul etmedi ve etmeyecek" ifadelerini kullandı. İsrailli bakan, mektubunda İsrail'in İran'a yönelik saldırısının "İran'ın nükleer silah programındaki kritik bir gelişmenin ardından başlatıldığını ve aynı zamanda İran'ın ek füze ve vekil saldırı tehdidini engellemeyi amaçladığını" yazdı. Sa'ar, mektupta saldırı kararının "son çare olarak" alındığını öne sürdü.

"Gece boyunca iki kez 30 kadar balistik füze atıldı"

Öte yandan, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin, yaptığı açıklamada, İran'ın gece boyunca iki kez İsrail'e yaklaşık 30 balistik füze fırlattığını, füzelerin çoğunun engellendiğini söyledi.

"İran, 400'den fazla füze fırlattı"

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İran'ın, İsrail'in saldırılarının başladığı 13 Haziran'dan bu yana 400'den fazla füze ve yüzlerce dron fırlattığı kaydedildi. Saldırılarla İsrail genelinde 40 bölgenin vurulduğu, şu ana kadar 24 kişinin öldüğü, 800'den fazla kişinin yaralandığı ve 3 bin 800'den fazla kişinin evlerinden tahliye edildiği aktarıldı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Rusya'nın sabrı taşmak üzere! Putin, savaşın başından beri ilk kez böyle bir ifade kullandı

Putin, savaşın başından beri ilk kez böyle bir ifade kullandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Geçmişte çöpe gidiyordu, şimdi kilosu 3 bin TL'den satılıyor

Geçmişte çöpe gidiyordu, şimdi kilosu 3 bin TL'den satılıyor
Kiraza 'Tanesi 10 TL' etiketi yazan pazarcı konuştu: Çarpıtıldı

Kiraza "Tanesi 10 TL" etiketi yazan pazarcıdan çok konuşulacak çıkış
Arda Turan detayı var! Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Arda Turan detayı var! Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Fenerbahçe'de flaş ayrılık

Taraftarın sevgilisiydi! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
Güloğlu ailesinde mezuniyet mutluluğu

Gözlerden uzak büyüttüğü kızı mezuniyet heyecanı yaşadı
İsrailli gazeteciden skandal sözler: Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var

"Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var"
'Bu gece sürpriz yaşanacak' diyen İran, saldırıya geçti

"Bu gece sürpriz yaşanacak" diyen İran, saldırıya geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.