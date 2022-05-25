İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Yaşadığımız zorluklara rağmen ticaret hacmimiz... - Haberler

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Yaşadığımız zorluklara rağmen ticaret hacmimiz...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Yaşadığımız zorluklara rağmen ticaret hacmimiz sürekli olarak artmaya devam etmiştir" dedi.
İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Yaşadığımız zorluklara rağmen ticaret hacmimiz sürekli olarak artmaya devam etmiştir" dedi. - TEL AVİV
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