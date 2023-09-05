İsrail Dışişleri Bakanı İrlanda'dan bağımsız bir yaklaşım istedi

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, İrlandalı mevkidaşı Micheal Martin ile yaptığı görüşmede Filistin meselesinde İsrail'e düşmanca değil bağımsız bir yaklaşım benimsenmesini talep etti.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, İrlandalı mevkidaşı Micheal Martin ile yaptığı görüşmede Filistin meselesinde " İsrail'e düşmanca değil bağımsız bir yaklaşım benimsenmesini" istedi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Cohen, Batı Kudüs'teki İsrail Dışişleri Bakanlığı binasında İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Martin ile bir araya geldi.

İki ülke ilişkilerini geliştirme çabalarının ele alındığı görüşmede Cohen, İrlanda'dan "Filistin meselesinde İsrail'e karşı düşmanca değil bağımsız bir tutum geliştirmesini" talep etti.

Cohen, İrlanda'nın Filistin meselesinde "adil ve tarafsız bir tutum alması halinde bölgede önemli bir rol üstlenebileceğini" savunarak, "İsrail Arap ülkeleriyle imzaladığı normalleşme anlaşmalarıyla (Filistin meselesinin) bölgesel barışa bir engel teşkil etmediğini ispatladı." ifadelerini kullandı.

İsrail ile İrlanda'nın teknoloji, ekonomi ve turizmde ilişkilerini ilerletebileceğini aktaran Cohen, İsrail'in Filistinlilere insani ve ekonomik yardımı hoş karşıladığını ancak soruna "dışarıdan müdahaleyi kabul etmeyeceğini" kaydetti.

İrlanda, Filistin'e destek veren Avrupa ülkeleri arasında yer alıyor. Dublin yönetimi 1980'de Filistin devletinin kurulmasını destekleyen ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi oldu. İrlanda Meclisinin önce üst sonra alt kamarası 2014'te hükümetten Filistin devletini tanımasını isteyen bir karar tasarısını kabul etmişti.

İrlanda'nın işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde temsilcilik ofisi, Filistin'in de aynı şekilde Dublin'de bir diplomatik temsil ofisi bulunuyor. Ancak İrlanda henüz Filistin'i bağımsız bir ülke olarak tanımıyor.