İsrail Dışişleri Bakanı Gana ile İlişkileri Ele Aldı

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Gana Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ile ikili ve ekonomik ilişkileri ele aldı. İki ülke arasındaki ticaret potansiyelinin artırılması için önlemler alındı.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Gana Cumhurbaşkanı Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ve Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey ile ikili ve ekonomik ilişkileri ele aldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Cohen, dün gittiği Gana'da mevkidaşı Botchwey ve Cumhurbaşkanı Akufo-Addo ile bir araya geldi.

Görüşmelerde, İsrail'in Afrika Birliği içindeki konumunu güçlendirme olasılıklarının yanı sıra, Gana'nın şu anda geçici üye olduğu BM Güvenlik Konseyi üyeliği dolayısıyla önemli rolü değerlendirildi.

Görüşme sırasında, İsrail ile Afrika arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin, İsrail'in uluslararası konumunu iyileştireceğini, İsrail ekonomisini güçlendireceğini ve kıtanın zorluklarıyla başa çıkmasına yardımcı olacağını söyleyen Cohen, Gana'nın, uluslararası arenada önemli bir ülke, Güvenlik Konseyi üyesi ve Afrika Birliği'nde etkili bir faktör olduğunu ifade etti.

Gana Cumhurbaşkanı Akufo-Addo da Gana'nın, İsrail'in her zaman dostu olacağını ve Afrika Birliği'ndeki gözlemci ülke konumunu destekleyeceğini söyledi.

Akufo-Addo, İsrail şirketlerinin Gana'daki faaliyetlerini memnuniyetle karşıladığını ve her iki ülkenin de yararına ülkeler arasında daha fazla işbirliğini teşvik etmeye devam edeceklerini aktardı.

İsrail ile Gana arasındaki ilk ortak ekonomi forumu açıldı

Öte yandan Cohen, dün gece İsrail ile Gana arasındaki ilk ortak ekonomi forumunu açarak, iki ülke arasındaki ticaret potansiyelinin çok büyük olduğunu ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri artırmak için önlemler alınması gerektiğini vurguladı.