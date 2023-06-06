İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Hakan Fidan'ı tebrik etti

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı kutladı.

Cohen, Dışişleri Bakanı Fidan'ın yeni görevi dolayısıyla Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

Cohen, "Sayın Bakan Fidan, Türkiye'nin Dışişleri Bakanı olarak atanmanızdan dolayı sizi tebrik ediyorum. Çağımızın zorluklarıyla yüzleşmek için önümüzde çok şey var. Ülkelerimiz ve bölgemiz yararına ilişkilerimizi birlikte daha da geliştireceğimize eminim." ifadesini kullandı.