İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile Görüştü

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Tel Aviv'de görüştü. Cohen, görüşmede Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için uluslararası koalisyon çağrısı yaptı.

TEL İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, ülkesini ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Tel Aviv'de görüştü.

Cohen, X sosyal medya hesabından görüşme hakkında paylaşım yaptı.

Gazze'de Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için "uluslararası koalisyon" çağrısı yapan Cohen, Alman mevkidaşı Baerbock ile Hamas tarafından kaçırılanların tamamının serbest bırakılmasını ilerletmenin yollarını tartıştıklarını kaydetti.

Cohen, Baerbock'un ziyaretinin 7 Ekim'den bu yana İsrail'e yaptığı üçüncü ziyaret olduğuna işaret ederek, Almanya'nın İsrail'in yanında duruşundan dolayı kendisine teşekkür ettiğini ve Hamas'a karşı uluslararası alanda desteğini sürdürmesini istediğini belirtti.

Öte yandan, İsrail devlet televizyonu KAN'ın aktardığına göre, Alman Bakan Baerbock, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Hamas'ın yenilmesini gerektiğini, ancak Gazzelilerin sınır dışı edilmemesi ve Gazze'nin topraklarının daraltılmaması gerektiğini" dile getirdi.