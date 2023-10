İsrail Dışişleri Bakanı BM'nin Gazze ateşkes çağrısını reddetti

NEW ABD'de, barış yanlısı Yahudi gruplar, İsrail'in Gazze operasyonunu durdurması için New York'taki ünlü Grand Central tren garını işgal ederek "acil ateşkes" çağrısında bulundu.

"Barış için Yahudi Sesi" (JVP) adlı organizasyonun, sosyal medya platformundan yaptığı duyuru ile toplanan gruplar, New York'un en büyük tren istasyonu Grand Central'in ana yolcu salonunu işgal etti.

Siyah tişört giyen yüzlerce Yahudi asıllı Amerikalı, bir yandan ilahi söylerken, "Filistin özgür olmalı", "Ateşkes, hemen şimdi", "Hemen ateşkes talebiyle Grand Central'i ele geçir", "Tarihin doğru tarafında bizimle olun" yazan dövizler taşıdı.

Yahudilere ait JVP ve IfNotNow (Eğer Şimdi Değilse) isimli sivil toplum örgütlerinin sosyal medya platformlarında, protesto ile eş zamanlı olarak, "Halihazırda 7 bin Filistinli öldü ve bir milyondan fazla kişi de yerinden edildi. İsrailli liderler açıkça soykırım söylemini kullanmaya devam ediyor." şeklinde duyurular yapıldı.

Yahudi örgüt üyeleri, Gazze için "acil ateşkes" talebiyle düzenledikleri protesto eyleminde "Adımıza soykırım yapılmasına izin vermiyoruz", "Hemen ateşkes" şeklinde slogan attı.

IfNotNow grubunun X platformundaki paylaşımında da, "İsrail hükümeti Gazze halkını karanlıkta açlıktan öldürürken, bombalarken ve işgal ederken, önümüzdeki günlerde ve haftalarda gerçekleştireceğimiz eylemler yaşamlarımızı belirleyecek." ifadelerine yer verildi.

Gazze'de son durum

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 110 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.