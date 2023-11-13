İsrail Dışişleri Bakanı: Bize göre diplomatik geri sayım yok

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, ülkesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşı iki üç hafta içinde uluslararası baskıların artacağı açıklamasının aksine, "Bize göre (diplomatik) geri sayım yok." değerlendirmesinde bulundu.

Cohen, bugün yerel gazetecilerle bir araya geldiği değerlendirme toplantısında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşı iki üç hafta içinde uluslararası baskıların artacağını belirtmişti.

Cohen, bu açıklamadan kısa süre sonra X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Bize göre (diplomatik) bir geri sayım yok. Hamas'ı ortadan kaldırıp tüm rehineleri geri getirene kadar mücadeleyi bırakmayacağız." ifadesini kullandı.