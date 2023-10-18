İsrail Dışişleri Bakanı: Baptist Hastanesi'ne saldırmadık

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, dün Gazze'deki Baptist Hastanesi'ne (El-Ehli Arab Hastanesi) düzenlenen saldırıdan İsrail'in sorumlu olmadığını belirtti. Cohen, "İsrail'in Baptist Hastanesi'ne saldırmadığına dair elimizde somut kanıtlar var" ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, dün Gazze'de Baptist hastanesine gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Cohen, bugün gerçekleşecek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı öncesi yaptığı açıklamasında;

"İsrail'in Baptist Hastanesi'ne saldırmadığına dair elimizde somut kanıtlar var. Dahası, bu hastanenin her iki taraftan da sivilleri katleden Filistin İslami Cihad terör örgütü tarafından fırlatılan başarısız bir roketle vurulduğundan yüzde 100 eminiz. Bu kanıtlar bugün BM Güvenlik Konseyi toplantısında tüm uluslararası toplumun görmesi için sunulacaktır. İsrail, 1400'den fazla kişiyi katleden acımasız bir terör örgütü olan DEAŞ'e karşı savaşmaktadır. İsrail'in sivilleri öldürmesi bir trajedidir. İster İsrailli ister Filistinli olsun, olaya karışmayan Filistinlilerin hayatını kaybetmemesi için büyük çaba sarf ediyoruz. Gazze Şeridi üzerindeki terörist kontrolüne bir el atılmalıdır. Hedefimiz budur ve bunu başaracağız" ifadelerine yer verdi.