İsrail destek ekipleri deprem bölgesine yardım ulaştırmak için Türkiye'ye gelmeye devam ediyor.

İsrail destek ekipleri deprem bölgesine yardım ulaştırmak için Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. Büyükelçi David Saranga sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yıkıcı depremlerin mağdurlarına yardım etmek için İsrail insani yardım heyetiyle Türkiye'ye gitmek üzereyiz. Amacımız bu zor dönemde Türk halkına yardımcı olmak ve mağdurlara tıbbi ve insani yardım sağlamak ve gerekli her türlü desteği sunmaktır. Hayat kurtarmak ve bu trajedinin ardından acı çeken kurbanlara ve ailelerine yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerine yer verdi. - ANKARA