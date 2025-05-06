İsrail'den Yemen için Tahliye Uyarısı

İsrail ordusu, Yemen'in başkentindeki Sana Uluslararası Havalimanı ve çevresi için tahliye uyarısı yayınladı.

İsrail, ilk kez Yemen için tahliye uyarısı yaptı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee sosyal medyadan yaptığı açıklamada, başkentteki Sanaa Uluslararası Havalimanı ve çevresinde bulunanlara tahliye uyarısında bulundu.

Yemen'deki Husiler, pazar günü İsrail'in hava savunmasını delerek Tel Aviv'de Ben Gurion Havalimanı'nın yakınını vurmuştu. İsrail ordusu ise dün Yemen'in Hudeyde limanına ve bir çimento fabrikasına saldırı düzenlemişti. - TEL AVİV