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İsrail'den Türkiye ve Suriye'ye deprem yardımı

Politika Haberleri

İsrail'den Türkiye ve Suriye'ye deprem yardımı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'ye arama-kurtarma ve sağlık ekibi, Suriye'ye ise insani yardım göndereceklerini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'ye arama-kurtarma ve sağlık ekibi, Suriye'ye ise insani yardım göndereceklerini açıkladı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından İsrail, Türkiye ve Suriye'ye yardım edeceklerini açıkladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, Türkiye'ye arama-kurtarma ve sağlık ekibi göndereceklerini aktardı.

Netanyahu ayrıca, İsrail'in resmen savaş halinde olduğu Suriye'ye insani yardım göndereceğini ifade etti. Suriye'den yardım talebinin diplomatik kanallar üzerinden geldiğini aktaran Netanyahu, söz konusu talebi iletildiği diplomatik kanal hakkında detay paylaşmadı. Netanyahu, Suriye'den gelen yardım talebinin onaylandığını ve yakın zamanda Suriye'ye gönderileceğini ifade etti. - TEL AVİV

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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