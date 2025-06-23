İsrail'den İran Hedeflerine Yakın Saldırı İddaları

Adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, İsrail'in İran'daki askeri hedeflerine yakında ulaşabileceğini ve bunun da ateşkesi başlatabileceğini söyledi.

İran ve İsrail arasındaki çatışmalar 13 Haziran'dan bu yana devam ederken, adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, saldırıların yakında sona ereceğini iddia etti. İsrailli yetkili, İsrail'in İran'daki askeri hedeflerine yakında ulaşabileceğine inandığını belirterek, bunun da taraflar arasında ateşkesi başlatabileceğini söyledi. Yetkili, istihbarat servisleri tarafından belirlenen hedeflere yönelik saldırıların tamamlanmaya yakın olduğunu ifade etti. - TEL AVİV