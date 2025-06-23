İsrail'den İran Hedeflerine Yakın Saldırı İddaları

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adı açıklanmayan bir İsrailli yetkili, İsrail'in İran'daki askeri hedeflerine yakın zamanda ulaşabileceğini ve bunun ardından ateşkesin başlayabileceğini belirtti.

Adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, İsrail'in İran'daki askeri hedeflerine yakında ulaşabileceğini ve bunun da ateşkesi başlatabileceğini söyledi.

İran ve İsrail arasındaki çatışmalar 13 Haziran'dan bu yana devam ederken, adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, saldırıların yakında sona ereceğini iddia etti. İsrailli yetkili, İsrail'in İran'daki askeri hedeflerine yakında ulaşabileceğine inandığını belirterek, bunun da taraflar arasında ateşkesi başlatabileceğini söyledi. Yetkili, istihbarat servisleri tarafından belirlenen hedeflere yönelik saldırıların tamamlanmaya yakın olduğunu ifade etti. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu! İşte saldırı anı

Dünyanın en zengin ülkelerinden biri böyle vuruldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski AK Parti Milletvekili İsmail Bilen evinde ölü bulundu

Eski AK Parti Milletvekili evinde ölü bulundu
Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı

Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı
İsrailli Bakan'dan 'Tahran yönetimi devrilene kadar İran'a saldırılar sürmeli' açıklaması

İsrailli Bakan, İran üzerindeki planlarını itiraf etti
Hamaney'e suikast mi düzenlenecek? Time dergisinin kapağı dikkat çekti

Kaddafi ve Saddam'ın ardından ünlü dergi o ismi de kapağa taşıdı
Fenerbahçe'ye 111 milyon euroluk yıldız

Fenerbahçe'ye 111 milyon euroluk yıldız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin İran saldırısına ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin İran saldırısına ilk tepki
Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi ile damga vurdu

Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi ile damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.