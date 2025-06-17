İsrail'den İran'a Operasyon Mesajı: Fordow Vurulmadan Sona Ermeyecek

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İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi, İran'a yönelik operasyonların Fordow nükleer tesisi vurulmadan sona ermeyeceğini açıkladı. Ayrıca, ABD'nin savaşa katılımı konusunda belirsizlikler olduğunu vurguladı.

İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi, İsrail basınına verdiği röportajda, "İsrail'in İran'a yönelik operasyonu Fordow nükleer tesisi vurulmadan sona ermeyecektir" dedi.

İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Hanegbi, İsrail basınına yaptığı açıklamada, "İsrail'in İran'a yönelik operasyonu Fordow nükleer tesisi vurulmadan sona ermeyecektir" ifadelerini kullandı.

"ABD'nin savaşa katılıp katılmayacağını bilmiyorum" diyen Hanegbi, İsrail'in ABD ile sürekli temas halinde olduğunu ancak onları ikna etmeye çalışmadığını aktardı. Hanegbi, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile "samimi bir diyalog" sürdürdüğünü belirtirken, İsrail'in operasyona başlamaya karar verdiğinde ABD'nin savaşa katılımının garanti olmadığını bildiğini söyledi.

Hanegbi, Gazze'de rehine anlaşmasına varma girişimlerine ilişkin soruları ise, "Hamas'ın İsrail'in son teklifine yanıt vermemesi nedeniyle son zamanlarda bir ilerleme kaydedemiyoruz" şeklinde cevapladı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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