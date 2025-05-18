İsrail'den Hamas'a Yeni Ateşkes Teklifi

İsrail'den Hamas'a Yeni Ateşkes Teklifi
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İsrail, Hamas'a esir değişimi ve uzun süreli ateşkes teklifi sundu. Teklif, 100'den fazla ömür boyu hapis cezası almış Filistinli mahkumun serbest bırakılmasını öngörüyor.

İsrail'in Hamas'a hayatta kalan esirlerin yarısını serbest bırakması karşılığında 100'den fazla ömür boyu hapis cezası alan Filistinli mahkumu serbest bırakmayı ve uzun süreli bir ateşkes teklif ettiği iddia edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, İsrail'in Hamas'a yeni ateşkes teklifi sunduğu iddia edildi. İsrail basınında yer alan haberde, İsrail'in Hamas'a hayatta kalan esirlerin yarısını serbest bırakması karşılığında 100'den fazla ömür boyu hapis cezası alan Filistinli mahkumu serbest bırakmayı ve uzun süreli bir ateşkes teklif ettiği iddia edildi. Anlaşma kapsamında ayrıca Hamas'ın hayatını kaybeden esirlerin yarısının cenazelerini teslim etmesi karşılığında ise İsrail'in 7 Ekim 2023'ten sonra gözaltına alınan binden fazla Filistinli mahkumu serbest bırakacağı aktarılan haberde, teklifin ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Katarlı arabuluculara iletildiği bildirildi.

ABD'den taraflara yeni ateşkes teklifi

ABD basınında yer alan haberlerde ise, Witkoff'un da Hamas ve İsrail'e 40-60 günlük bir ateşkes teklifi sunduğu belirtilerek, söz konusu ateşkes kapsamında hayattaki 10 esire karşılık çok sayıda Filistinli mahkumun serbest bırakılacağı öne sürüldü. Söz konusu ateşkesin saldırıların tamamen sona erdirilmesine yönelik daha geniş kapsamlı bir anlaşmanın başlangıcı olacağı ifade edildi. Witkoff'un ateşkes konusunda iki tarafa da baskı yaptığı belirtilen haberlerde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Witkoff'un ateşkes teklifine olumlu baktığı, Hamas'ın ise geçici bir ateşkesin ardından saldırıların tamamen sona ereceğine dair garanti istediği aktarıldı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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