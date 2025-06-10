İsrail'den Alıkonulan Türkler Karaya Çıktı

İsrail'den Alıkonulan Türkler Karaya Çıktı
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı gemide bulunan Türk vatandaşlarının 9 Haziran akşamı karaya çıktığını açıkladı. Tel Aviv Büyükelçiliği, vatandaşlarla görüşerek konsüler destek sağlıyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı gemide bulunan vatandaşlarımız dün akşam (9 Haziran) saatlerinde karaya çıktıklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, "İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı gemide bulunan vatandaşlarımız dün akşam (9 Haziran) saatlerinde karaya çıkmışlardır.

Tel Aviv Büyükelçiliğimiz yetkilileri, söz konusu vatandaşlarımızla bu sabaha karşı görüşmüşlerdir.

Vatandaşlarımıza her türlü konsüler destek sağlanmakta ve süreçle ilgili olarak vatandaşlarımızın yakınları bilgilendirilmektedir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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