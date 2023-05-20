İsrail'deki Türk vatandaşları 28 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti
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İsrail'de yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'deki 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sandık başına gitti. İsrail genelinde 5 bin 88 Türk seçmen bulunuyor.
TEL İsrail'de yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'deki 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sandık başına gitti.
Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinde kurulan 3 sandıkta seçmenler yerel saatle saat 08.00'de oy kullanma işlemine başladı.
İsrail'de oy verme işlemi 22 Mayıs Pazartesi yerel saatle 22.00'de sona erecek.
İsrail genelinde 5 bin 88 Türk seçmen bulunurken, seçimin ilk turunda yüzde 19,8 katılım sağlanmıştı.
Yurt dışı oylar yüksek güvenlik altında Ankara'ya gelecek
Yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oylar, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği yöntemlerle yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek.
Bu oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca Ankara ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda saklanacak.
Türkiye'de 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin sona ermesiyle diğer sandıklarla açılacak oyların sayımı, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı görevlileri nezaretinde yapılacak.
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