İsrail'deki Filistinliler Genel Grevle Protesto Etti

İsrail vatandaşı Filistinliler, bireysel silahlanma nedeniyle artan cinayetler ve İsrail yönetiminin buna karşı kayıtsızlığını protesto etmek için genel greve gitti. İsrail'deki Arap toplumunda artan suç ve şiddetin grev kararı alınmasına neden olduğu belirtildi.

İsrail vatandaşı Filistinliler, yaşadıkları bölgelerde bireysel silahlanma nedeniyle artan cinayetler ve İsrail yönetiminin buna karşı kayıtsızlığını protesto etmek için genel greve gitti.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden çatı örgüt "Yüksek Arap Takip Komitesi"nin çağrısıyla İsrail'in kuzeyinde ve merkez bölgelerinde yer alan kentlerde Filistinlilere ait işletmeler ve kurumlar kepenk indirdi.

Yüksek Arap Takip Komitesi, yaptığı yazılı açıklamayla, okullarda eğitimin sabah saatlerinde devam edeceğini, ardından bölge genelinde protesto için yürüyüşler düzenleneceğini duyurdu.

"İsrail hükümeti, ölü ve yaralıları saymakla yetiniyor"

Komite, İsrail'deki Arap toplumunda "suç ve şiddetin artması, buna karşılık hükümetin Arap toplumunu kan ve terör içinde boğulmaya terk ederek sadece ölü ve yaralıları saymakla yetinmesi" nedeniyle grev kararı aldıklarını belirtti.

İsrail hükümetini Arap toplumunda artan suça ortak olmakla suçlayan Komite, grevle buna karşı ulusal bir duruş ortaya koymayı hedeflediklerini vurguladı.

"48 Arapları" olarak anılan İsrail vatandaşı Filistinliler arasında artan organize suç kaynaklı cinayetlerin son kurbanlarından biri 2 Eylül Cumartesi Kfar Kama'dan Filistinli cami imamı Şeyh Sami el-Mısri olmuştu. Mısri'nin öldürülmesi bölgede tepkiyle karşılanmıştı.

İsrail polisi, pazartesi gecesi ülkenin kuzeyinde 30'lu yaşlarda İsrail vatandaşı bir Filistinlinin daha silahla öldürüldüğünü, bir kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

İsrail'in kurulduğu 1948'in ardından vatandaşlık alan Filistinliler, "48 Arapları" olarak anılıyor ve yaklaşık 9 milyonluk İsrail nüfusunun 5'te 1'ini oluşturuyor.

Arap karşıtlığı ve ırkçı söylemiyle eleştirilen aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir'in ülkedeki kolluk kuvvetlerinden sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanlığına getirildiği 2023'te "48 Arapları" arasında organize suç kaynaklı cinayetlerde artış yaşandı.

İsrail'deki sivil toplum kuruluşları ve insan hakları örgütleri, Arap toplumundaki suç ve cinayetlerdeki artışla ilgili hükümetin kayıtsızlığını eleştirmişti.

Sena başından bu yana yaklaşık 170 Filistinlinin hayatına mal olan organize suç kaynaklı cinayetlerde geçen yıl toplam sayı 111 olarak kaydedilmişti.