İsrail'deki eski istihbarat ajanlarından yargı düzenlemesi talebi

İsrail'deki yüzlerce eski istihbarat ajanı, hükümetten tartışmalı yargı düzenlemesini askıya almasını istedi. Eski İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ajanları, yargı reformunun ülkenin güvenliği için tehlike oluşturduğunu belirterek yasanın askıya alınmasını talep etti.

İsrail'deki yüzlerce eski istihbarat ajanı, hükümetten tartışmalı yargı düzenlemesini askıya almasını istedi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, eski İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ajanı 800 kişi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant'a yargı "reform" yasasının askıya alınmasını talep eden ve bunun ülkenin güvenliği için "açık ve yakın bir tehlike" oluşturduğu uyarısında bulunulan bir mektup gönderdi.

Mektupta, "Yargı düzenlemesi, İsrail yargı sisteminin İsrail'deki bağımsızlığının uluslararası tanınmasına ciddi şekilde zarar verecektir. Bu ayrıca Şabak ajanları, servis çalışanları ve yöneticileri ile askerler ve komutanlar için önemli ve acil bir tehlike oluşturacaktır." ifadesine yer verilerek, yasanın askıya alınması çağrısı yapıldı.

Ertelenen yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu", Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Netanyahu, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini 27 Mart'ta ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclis'ten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.

Netanyahu koalisyonu ve muhalefet arasındaki yargı düzenlemesi müzakerelerinin tıkanmasının ardından hükümet, yakın zamanda yargı düzenlemesi kapsamında yeniden düğmeye basmıştı.

Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak "akla yatkınlık" şeklinde nitelendirilen yasa tasarısı, Meclis'teki birinci oylamada pazartesi kabul edilmişti.Yasanın yürürlüğe girebilmesi için Meclis'te üç oylamadan geçmesi gerekiyor.

İsrail basınındaki haberlere göre, Yüksek Mahkemenin hükümetin aldığı kararları "kamu çıkarına hizmet etmediği, çıkar çatışması doğurduğu" gibi gerekçelerle "mantık dışı olduğunu" belirterek bozma yetkisini ortadan kaldırmayı öngören "akla yatkınlık" yasa tasarısının ikinci oylama için bu hafta Meclis'e getirilmesi planlanıyor. Netanyahu hükümeti karşıtı protesto hareketi, iktidarın bu adımına karşı salı ülke genelinde sivil itaatsizlik eylemleri yapılacağını duyurdu.