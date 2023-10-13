İsrail'deki Bedevi Toplumu Hamas Tehdidi Altında

İsrail'deki Bedevi toplumu Hamas saldırıları ve ölüm tehditleriyle karşı karşıya. Arap Bedevileri ile İsrail hükümeti arasındaki gerilim artıyor.

Ata Abu Madighem'in telefonu susmak bilmiyor.

Gel gelelim çağrılar, onun sağlığını sıhhatini kontrol etmek için değil. Her biri ölüm tehdidi.

Bir adam, “Seni gördüğüm yerde öldüreceğim” diye bağırıyor.

Madighem, İslam inancına sahip İsrail’deki 200 bin kişilik Bedevi toplumundan. Hamas’ın saldırılarında 16 kişiyi kabettiler.

Necef Çölü’ndeki Bedevilerin ana şehri Rahat’ın belediye başkanı olan Madighem, “Bu telefon çağrıları Batı Şeria’dan ve Gazze’den geliyor” diyor.

Birisi art niyetle telefon numarasını sosyal medyada paylaşmış.

Bazen hattın diğer ucundaki kişiyle mantıklı bir şekilde konuşmaya çalışıyor, bazen de derdini anlatmak için o da bağırıyor.

Madighem’in tüm bu çabaları Hamas savaşçılarını İsrailli yetkililere teslim etmekle suçlandığı gerekçesiyle nafile kalıyor.

“[Hamas savaşçılarının] Rahat'ta öldürüldüğünü söylüyorlar. Rahat'ta kimse [Hamas savaşçıları] öldürülmedi. Hepsi yalan" diyor.

Arap Bedevileri ile İsrail hükümeti arasındaki ilişki, Filistin toplumunda büyük bir gerilime neden oluyor.

Bazı Arap Bedevileri, orduda ya da diğer güvenlik güçleri içerisinde görev alıyor. Bu da Filistinlileri bir hayli kızdırıyor.

Bedeviler, İsrail devleti tarafından da ayrımcılığa uğradıklarını söylüyor.

Saldırının kurbanları

Necef Çölü’ndeki Rahat çevresinde yedi insan kayıp durumda.

Kayıp aileleri, bu insanların Hamas tarafından kaçırılıp Gazze’de esir edildiğine inanıyor. Kamuoyuna açıkça herhangi bir demeç vermiyorlar. Çünkü akrabalarının ya da aile fertlerinin öldürülmesinden korkuyorlar.

Dham AlZiadna, bazı cenazelerin ailelere teslim edilmesinde çaba sarf etmiş birisi.

Saldırıların özellikle Arap Bedevileri hedef almadığını söyleyen AlZiadna, Bedevilerin saldırının ortasında kaldığını söylüyor.

AlZiadna, “Dışarı çıkmak isteyen ve bunu yapan herkes, ne yaptığının bilincinde hareket ediyor” diyor.

26 yaşındaki Abdel Rahman AlZiadna, Gazze sınırına sadece 3 kilometre uzaklıkta yaptığı bir gezi sırasında Hamas tarafından öldürüldü.

Babası Atıf konuşamayacak kadar üzgün. Ölüm haberini amcası vermek zorunda kaldı.

Adem, kardeşi Atıf’a, “Başınız sağolsun” demiş.

Kardeşinin yıkıldığını söylüyor Adem:

“Bir insan böylesi bir anı nasıl atlatabilir?”

İsrail ordusunun eski kıdemli bir askeri Yair Golan, aileyle konuşmaya gitti.

Ancak Golan’ın başsağlığı ziyareti, İsrailli yetkililere yönelik öfkenin de merkezi haline geldi.

Bir adam, “Bu savaşta biz mahvolduk!” diye bağırdı ve şöyle devam etti:

“Ben bütün Bedeviler adına konuşuyorum. Hükümete ve bakanlıklara yazıklar olsun!”

Arap Bedeviler, topluluklarındaki ölümlerin Hamas’ın İsrail saldırısıyla ilgili haberlerde yeterince yer verilmediğini düşünüyor.

Tarihsel olarak da İsrailli yetkililer, Bedevi Araplara su ve elektrik bağlamamakla suçlanıyor. Hükümetse bu köylerin yasadışı olarak inşa edildiğini öne sürüyor.

Bu alanların dışında, topluluğun çoğu yoksul kasabalarda yaşıyor.

AlZiadna ailesiyle konuşan Golan, “Bu terör saldırısı Arapları da Bedevileri de Yahudileri de ayırmadı” diyor.

“Herkesi öldürdüler.”

Golan, Bedevilerin İsrailli yetkililere neden bu kadar öfkelendiği meselesinde ise ekonomilerinin daha fazla geliştirilmesi gerektiğini söylüyor ve “Ortak bir gelecek inşa etmeliyiz” diyor.

Ancak bu hayal, Hamas saldırısının ardından uzak görünüyor.

Bir Bedevi, hem Filistinlilerden hem de İsrailli Yahudilerden duyduğu korku nedeniyle sokakta yürümeye çekindiğini söylüyor.

İsrail hükümeti, saldırıdan bu yana, Hamas'ın, İsrailliler ve Bedeviler için ortak bir düşman olduğu fikrini yaymaya çalışıyor.

Ancak Bedeviler, iki taraf arasında sıkıştıklarını hissediyor.