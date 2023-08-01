İsrail'de Yedek İstihbarat Subayları Yargı Düzenlemesine Tepki Gösterdi

İsrail'de hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesine tepki olarak, 60'tan fazla yedek istihbarat subayı gönüllü hizmetlerini askıya aldıklarını duyurdu. Ülke genelinde süren protestolara bir yenisi daha eklendi.

İsrail'de 60'tan fazla yedek istihbarat subayı daha, hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesine tepki olarak gönüllü hizmetlerini askıya aldıklarını duyurdu.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin planladığı ve yargının yürütme üzerindeki denetimini sınırlandırmayı amaçlayan yargı düzenlemesine tepkiler dinmiyor.

Ülke çapında 30 haftadır süren protestoların yanı sıra meslek kuruluşlarının grev ilanları ve yedek askerlerin gönüllü ordu hizmetini bırakması gibi protestolara bir yenisi daha eklendi.

Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, hükümetin yargı düzenlemesine karşı 60'tan fazla yedek istihbarat subayı daha gönüllü ordu hizmetlerini askıya aldıklarını duyurdu.

Tartışmalı yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu" Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma, iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması ve yargının bazı yetkilerinin Meclise devredilmesi gibi değişiklikler içeriyor.

Hükümet, muhalefetle müzakerelerin tıkanmasının ardından yakın zamanda yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmış ve yargı paketi kapsamında Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak en kritik yasa tasarılarından birini geçen hafta Meclisten geçirmişti.

Yargı protestosu orduya sıçradı

İsrail'de kadın ve erkekler için 3 yıl zorunlu askerlik hizmeti bulunuyor.

Zorunlu askerliğini tamamlayan İsrailliler, gönüllülük esası uyarınca uzmanlıklarına göre her yıl düzenli şekilde askeri talime çağrılıyor ancak savaş pilotları ve diğer elit birlikler yıl içinde daha sık eğitim ve operasyona katılıyor.

Orduda görevli aralarında savaş pilotlarının da yer aldığı 10 bin kadar yedek asker hükümetin yargı düzenlemesine karşı gönüllü askerlik hizmetinden ayrılacaklarını duyurdu.