İsrail'de yapılan bir kamuoyu yoklamasına katılanların yarısından fazlasının Hamas ile varılan esir takasının sürmesi halinde Gazze Şeridi'nde bu sabah İsrail saldırılarıyla son bulan 'insani aranın' devamını desteklediği bildirildi.

İsrail'de yapılan kamuoyu yoklamasına göre çoğunluk, esir takasının devamını destekliyor

İsrail'de yapılan bir kamuoyu yoklamasına katılanların yarısından fazlasının Hamas ile varılan esir takasının sürmesi halinde Gazze Şeridi'nde bu sabah İsrail saldırılarıyla son bulan "insani aranın" devamını desteklediği bildirildi.

Maariv gazetesi, bu sabah İsrail'in yeniden başlattığı saldırılar öncesi yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını yayımladı.

Haberde, ankete katılan İsraillilerin yüzde 54'ünün Hamas'ın elindeki esirleri her gün bırakması halinde "insani aranın" devam etmesini desteklediği belirtildi.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası kapsamında Gazze Şeridi'ndeki çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlük "insani ara" verilmişti. Bu ara daha sonra uzatılmış ve toplam 7 gün boyunca sürmüştü.

İsrail ordusu bu sabah Filistinli grupların "insani arayı ihlal ettiği" iddiasıyla Gazze Şeridi'ne saldırılarına yeniden başlamıştı.