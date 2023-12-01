Üye Girişi
Haberler

İsrail'de yapılan kamuoyu yoklamasına göre çoğunluk, esir takasının devamını destekliyor

Son Güncelleme:
Abone Ol

İsrail'de yapılan bir kamuoyu yoklamasına katılanların yarısından fazlasının Hamas ile varılan esir takasının sürmesi halinde Gazze Şeridi'nde bu sabah İsrail saldırılarıyla son bulan 'insani aranın' devamını desteklediği bildirildi.

İsrail'de yapılan bir kamuoyu yoklamasına katılanların yarısından fazlasının Hamas ile varılan esir takasının sürmesi halinde Gazze Şeridi'nde bu sabah İsrail saldırılarıyla son bulan "insani aranın" devamını desteklediği bildirildi.

Maariv gazetesi, bu sabah İsrail'in yeniden başlattığı saldırılar öncesi yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını yayımladı.

Haberde, ankete katılan İsraillilerin yüzde 54'ünün Hamas'ın elindeki esirleri her gün bırakması halinde "insani aranın" devam etmesini desteklediği belirtildi.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası kapsamında Gazze Şeridi'ndeki çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlük "insani ara" verilmişti. Bu ara daha sonra uzatılmış ve toplam 7 gün boyunca sürmüştü.

İsrail ordusu bu sabah Filistinli grupların "insani arayı ihlal ettiği" iddiasıyla Gazze Şeridi'ne saldırılarına yeniden başlamıştı.

Kaynak: AA / Politika

İsrail Gazze İsrail Orta Doğu Uluslararası İlişkiler Politika Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 1 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 2 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 2 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? HANGİ BANKA NE KADAR FAİZ VERİYOR? Akbank, Ziraat, Garanti, İş Bankası, Deniz Bank, Fibabanka mevduat faiz oranları yüzde kaç? Kayserispor neden puan silme cezası aldı? Kayserispor ceza mı aldı, neden? CUMANIN KAZASI OLUR MU? Cuma namazını kaçıran ne olur, kazası nasıl kılınır? İBB 2023 BURSU NE ZAMAN AÇIKLANACAK, açıklandı mı, yatacak mı? İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı sonuçları belli oldu mu? Gelinim Mutfakta Melek kimdir? Gelinim Mutfakta Melek Kural kaç yaşında, nereli? Sürat Kargo Cumartesi açık mı? Sürat Kargo Cumartesi günü dağıtım yapıyor mu, saat kaça kadar açık? AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK 2023? Anadolu Üniversitesi sınav giriş belgeleri açıklandı mı, nereden alınır? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanır? Asgari Ücret Tespit Komisyonu hangi tarihte toplanıyor? DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI 2023 || Doğu Ekspresi bilet ne kadar 2023, 2 kişilik, 4 kişilik örtülü kuşetli, yataklı ne kadar? Borsa neden düşüyor? 1 Aralık Borsa neden düşer, hisseler neden düşüş gösterir? Çalışan emekliye ikramiye (5000 TL) ne zaman yatacak, yatacak mı? Çalışan emekliye 5 bin TL verilecek mi? Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret kaç TL, ne kadar olacak 2024? APPLE ZAM GELECEK Mİ, geldi mi, ne zaman geliyor? iPhone 15, 14, 13, zam geldi mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title