İsrail'de Tutulan Türk Vatandaşlarının Transferi İçin Uçuş Düzenlendi

Dışişleri Bakanlığı kaynakları: " İsrail'de tutulan vatandaşlarımızın bugün ülkemize transferi için tahsis edilen Türk Hava Yolları uçağında, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, İtalya, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, İsviçre, Tunus ve Ürdün vatandaşlarının da yer alması öngörülmektedir. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika