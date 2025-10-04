Haberler

İsrail'de Tutulan Türk Vatandaşlarının Transferi İçin Uçuş Düzenlendi

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İsrail'de tutulan Türk vatandaşlarının ülkemize dönüşü için tahsis edilen Türk Hava Yolları uçağında, diğer bazı ülkelerin vatandaşlarının da bulunduğu bildirilmiştir.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları: " İsrail'de tutulan vatandaşlarımızın bugün ülkemize transferi için tahsis edilen Türk Hava Yolları uçağında, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, İtalya, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, İsviçre, Tunus ve Ürdün vatandaşlarının da yer alması öngörülmektedir. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
