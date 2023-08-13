İsrail'de Maliye Bakanının fon dondurma girişimi protesto edildi

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in İsrailli Arap yerel yönetimler için ayrılan fonları dondurma girişimi protesto edildi. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki ofisi önünde düzenlenen gösteriye aralarında İsrail Meclisindeki Arap Milletvekili Ahmed et-Tıybi ve İsrail Yerel Yönetimler Federasyonu Başkanı Haim Bibas'ın da bulunduğu yaklaşık 200 kişi katıldı. Göstericiler, üzerinde 'Yaşamak istiyoruz', 'Bütçe kesintilerine karşıyız ve yaşamak için protesto ediyoruz' yazılı pankartlar taşıdı.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in İsrailli Arap yerel yönetimler için ayrılan fonları dondurma girişimi protesto edildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki ofisi önünde düzenlenen gösteriye aralarında İsrail Meclisindeki Arap Milletvekili Ahmed et-Tıybi ve İsrail Yerel Yönetimler Federasyonu Başkanı Haim Bibas'ın da bulunduğu yaklaşık 200 kişi katıldı.

Göstericiler, üzerinde "Yaşamak istiyoruz", "Bütçe kesintilerine karşıyız ve yaşamak için protesto ediyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

Yeni eğitim yılının açılışı ertelenebilir

Öte yandan İsrail Arap Belediye Başkanları Ulusal Konseyi Başkanı Mudar Yunis, Filistinli "Arab48" internet sitesine yaptığı açıklamada, Konseyin, 1 Eylül'deki yeni eğitim yılı açılışını görüşmek üzere toplanacağını belirtti.

Yunis, Smotrich'in yerel makamlara tahsis edilen fonları ve Doğu Kudüs'teki öğrenciler için yüksek öğrenim bütçelerini dondurma kararını protesto etmek için yeni eğitim yılının planlanan tarihte başlamaması yönünde bir eğilimin olduğunu söyledi.

İsrailli Arap yetkililer, hükümetin kendilerine tahsis ettiği fonların aktarılmaması durumunda yeni eğitim yılının zamanında başlamaması dahil olmak üzere bazı temel hizmetlerin sağlanamayacağını belirtiyor.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu, 8 Ağustos'ta, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in İsrailli Arap yerel yönetimler ve Filistinlilerin yüksek öğrenimleri için ayrılan fonları dondurduğunu bildirmişti.

Tartışma yaratan kararıyla Smotrich'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te beş yıllık bir eğitim planını finanse etmek için ayrılan 2,5 milyar şekel (yaklaşık 680 milyon dolar) ve Arap yerel makamlarına ayrılan 200 milyon şekel fonun transferini askıya aldığı belirtilmişti.

Bunun üzerine Netanyahu, 10 Ağustos'ta bir açıklama yaparak, Smotrich'in İsrailli Araplar için ayrılan fonları dondurmasını reddetmişti.

Netanyahu, Arap yerel yönetimlerine sağlanan fonların "belirlenen amaçlar için kullanılacağına dair yapılacak değerlendirmenin ardından denetime tabi olarak aktarılacağını" ifade etmişti.