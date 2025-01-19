İsrail'de Hükümetten İstifa Depremi: Ben Gvir ve İki Bakan Ayrıldı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in partisi Otzma Yehudit, Bakan Ben Gvir ile 2 bakanın Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması nedeniyle hükümetten istifa ettiğini açıkladı.

İsrail hükümetinde ateşkes depremi yaşandı. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması nedeniyle hükümetten istifa ettiğini açıkladı. Ben Gvir'in partisi Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) tarafından yapılan açıklamada, ulusal güvenlik bakanının yanı sıra 2 bakanın daha Netanyahu'nun kabinesinden ayrıldığı aktarıldı.

"Saldırılar devam ederse hükümete yeniden katılmayı teklif ederim"

Ben Gvir, Perşembe günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasını onaylaması halinde koalisyondan ayrılacağını açıklamıştı. Ben Gvir, anlaşma ile serbest bırakılacak olan Filistinli mahkumların serbest bırakılmasının İsrail için bir tehdit olduğunu öne sürmüştü. Hükümetin ateşkesin ardından saldırılarına devam etmesi halinde ise partisinin hükümete yeniden katılmayı teklif edeceğini ifade etmişti. - TEL AVİV