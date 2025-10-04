Haberler

İsrail'de Hükümet İçinde Kriz: Ben Gvir'den Keskin Açıklama

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, rehinelerin serbest bırakılmasının ardından Hamas'ın varlığını sürdürmesi halinde hükümetten ayrılacaklarını açıkladı. Başbakan Netanyahu'nun ateşkes planına karşı eleştiriler yoğunlaşıyor.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, "Eğer rehineler serbest bırakıldıktan sonra Hamas varlığını sürdürmeye devam ederse Otzma Yehudit hükümetten ayrılacaktır. Biz, ebedi bir utanç olacak bir ulusal mağlubiyetin parçası olmayacağız" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes kararına varılması ve kalıcı bir barış sağlanmasını hedefleyen planına olumlu yaklaşmasına İsrail hükümetinden tepkiler yükseliyor. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich Netanyahu'nun İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Gazze'yi işgalinin sonlandırılması kararını kabul etmesini eleştirerek, "Başbakan Netanyahu'nun saldırıları sonlandırma ve müzakere yürütme kararı ciddi bir hatadır" dedi.

Ben Gvir: "Ulusal bir mağlubiyetin parçası olmayacağız"

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ise, "Eğer rehineler serbest bırakıldıktan sonra Hamas varlığını sürdürmeye devam ederse Otzma Yehudit hükümetten ayrılacaktır. Biz, ebedi bir utanç olacak bir ulusal mağlubiyetin parçası olmayacağız" ifadelerini kullandı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
