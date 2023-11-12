İsrail'de Göstericiler Netanyahu'yu Protesto Etti

İsrail'in Hayfa kentinde binlerce gösterici, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu protesto etti. Göstericiler, ülkede yaşanan güvenlik zafiyeti ve esir konusundaki tutumlarından dolayı Netanyahu'yu eleştirdi. Polis ekipleri göstericilerin Netanyahu'nun evine ulaşmasını engelledi.

İsrail'in Hayfa kentinde yaklaşık bin kadar gösterici, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu protesto için bir araya geldi.

Hayfa kentindeki Auditorium Meydanı'nda toplanan göstericiler, araçlarıyla konvoy halinde aynı kentin Qisarya kazasında Netanyahu'nun evinin önünden geçen yola çıktı.

Göstericiler, ülkede yürütülen siyasete karşı olduklarını belirterek, 7 Ekim'de yaşanan güvenlik zafiyeti, 1400 kişinin ölümü ve 250'ye yakın esir konusundaki tutumlarından dolayı Netanyahu'u protesto etti.

Polis ekipleri barikatlar koyarak protsetocuları Netanyahu'nun evinin yakınlarına ulaşmasına engel oldu.

Protestocular, İsrail bayraklarının yanı sıra "Netanyahu'nun eli çocuklarımızın kanıyla kaplı","Netanyahu, yazıklar olsun", "Git" yazılı pankartlar taşıyarak, başbakan aleyhinde sloganlar attı.

Gazze çevresindeki bir bölgeden olan protestoculardan biri yaptığı konuşmada, hükümet tarafından kendisi ve ailesinin İlat yakınlarına bir yere götürüldüğünü, kötü muameleye maruz kaldığını, hatta kaldıkları yerin de güvenli olmadığını söyledi.

Konuşmacı ülkeyi savaşa sürükleyenin Netanyahu olduğunu vurguladı.

Netanyahu destekçilerinin de daha sonra geldiği bölgede, protestocular ile destekçiler arasında tartışmalar yaşandı.