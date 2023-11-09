İsrail meclisinin (Knesset) Hıristiyan milletvekili Aida Touma Sliman, İsrail'de abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara karşı gösterileri engellemek için Arap toplumunun önde gelen isimlerinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Sliman, X'ten yaptığı paylaşımda, Arap Vatandaşları İzleme Yüksek Komitesi Başkanı Muhammed Bereke'nin gözaltına alınmasının Arap nüfusun tümüne bir saldırı olduğunu belirtti.

Yayımladığı videoda, "Bu, savaşa karşı protesto hakkımıza yönelik acımasız bir saldırıdır. Bu, Filistinli İsrail vatandaşlarına yönelik acımasız bir saldırıdır." ifadelerini kullanan Touma Sliman, "Bizi, ilan etmeden askeri bir yönetim altına sokmaya çalışmalarını asla kabul etmeyeceğiz. Protesto hakkımız var, Gazze'ye yönelik savaşa karşı olduğumuzu açıkça söyleme hakkımız var." açıklamasında bulundu.

İsrail'de Gazze protestolarını engellemek için Arap toplumunun önde gelenleri gözaltına alındı

İsrail'de abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara karşı gösterileri engellemek için bugün Arap toplumunun önde gelen isimlerinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

İsrail'deki Arap Azınlıkların Hakları Hukuk Merkezinden (Adalah) yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin, ülkedeki Arap Vatandaşları İzleme Yüksek Komitesi Başkanı Muhammed Bereke'yi gözaltına aldığı belirtilmişti.

Bereke'nin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik savaşa karşı düzenlenen bir gösteriye gittiği sırada aracından indirilerek gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, Gazze saldırılarına karşı düzenlenen protestoyu engellemek için İsrail'deki Arap liderlerin toplu halde gözaltına alındığı ifade edilmişti.

İsrail polisinin ayrıca Nasıra kentindeki El-Ayn Meydanı'ndan da Yusuf Tatut, Hanin Zabi, Sami Ebu Şehada, Mahmud Mevasi, Emtans Şehade'yi aynı gerekçelerle gözaltına aldığı aktarılan açıklamada, Bereke'nin, Ayn Meydanı'nda 50 kişiyi geçmeyecek bir katılımla gösteri düzenleyecekleri ve bunun için izne ihtiyaç duyulmadığına ilişkin yetkili polis birimine bilgi verdiği vurgulanmıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi, dün polisin, Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları protesto etmek amacıyla Arap toplumunda gösterileri yasaklamasına karşı yapılan itirazı reddetmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 35'i Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda olmak üzere 352'si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 174 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.