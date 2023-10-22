İsrail'de Filistinli gruplar tarafından esir alınan İsraillilerin kurtarılması için gösteri düzenlendi

İsrail'de Filistinli gruplar tarafından esir alınan İsraillilerin kurtarılması için Savunma Bakanlığı önünde gösteri düzenlendi.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde yaklaşık 200 İsrailli toplandı.

Hükümet aleyhinde gösteri düzenleyen grup, Filistinli gruplar tarafından esir alınan İsraillilerin serbest bırakılmasını istedi.

Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Usame Hamdan, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları sona erene kadar elinde tuttuğu İsrailli asker esirlerin akıbetini tartışmayacağını kaydetmişti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve diğer Filistinli gruplar, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Filistinli gruplar, Gazze Şeridi çevresindeki İsrail yerleşim yerleri ve askeri noktalardan çok sayıda sivil ve askeri esir almıştı.

İsrail'de her 5 Yahudi'den 4'ü, Filistinli grupların abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 7 Ekim'de başlattığı saldırı ve sonuçları konusunda ülke yönetimini suçluyor.

İsrail'deki Diyalog Merkezi'nin (Dialog Center) ülke genelinde 620 Yahudi ile yaptığı ankete göre, katılanların yüzde 86'sı Gazze'deki Filistinli grupların saldırısından ülke yönetimini sorumlu tutuyor.