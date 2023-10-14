İsrail'de eski Maliye Bakanı Liberman acil durum hükümetine katıldı

İsrail'de eski Maliye Bakanı Avigdor Liberman'ın Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki 'acil durum hükümetine' katıldığı bildirildi. Başbakan Netanyahu, Liberman'ı güvenlik kabinesine davet etti ve bakanlık teklifi yaptı. Liberman'ın daveti kabul ettiği kaydedildi.

İsrail'de eski Maliye Bakanı Avigdor Liberman'ın Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki "acil durum hükümetine" katıldığı bildirildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Başbakan Netanyahu'nun "İsrail Beytanu" ( İsrail Evimiz) Partisi lideri Liberman'ı acil durum hükümetini oluşturan güvenlik kabinesine katılmaya davet ettiği ve kendisine bir bakanlık teklif ettiği belirtildi.

Liberman'ın bu daveti kabul ettiği kaydedildi.

İsrail Meclisi dün "acil durum hükümeti" kurulmasını onaylamıştı.

Meclisten yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'yle savaş süresince faaliyet gösterecek olağanüstü hal hükümeti 64 milletvekilinin desteği, dört aleyhte oy ile onaylandı." ifadelerine yer verilmişti.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, hükümet, İsrail Başbakanı Netenyahu ile muhalefet üyelerinden Benny Gantz arasında yapılan ve Gantz'ın partisinin (Mavi-Beyaz) beş üyesinin bakan olarak görev yapacağı anlaşmayla kurulmuştu.

İsrail'de ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid ise bu hükümete katılmayı reddediyor.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 55 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.