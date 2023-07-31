İsrail'de eski casusa silah ruhsatı verildi

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, polis ve mahkemenin ret kararına rağmen sabıkalı İsrailli eski ajan Jonathan Pollard'a silah taşıma ruhsatı verilmesini onayladı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, polis ve mahkemenin ret kararına rağmen sabıkalı İsrailli eski ajan Jonathan Pollard'a silah taşıma ruhsatı verilmesini onayladı.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, sabıkalı eski ajan Pollard, kısa süre önce silah ruhsatı almak için başvuruda bulundu. Ancak hem İsrail Polisi hem Batı Kudüs Bölge Mahkemesi, silah sahibi olma kriterlerini karşılamadığı için Pollard'ın talebini geri çevirdi.

Pollard'ın yardım talep ettiği Bakan Ben-Gvir ise polis ve mahkemenin ret kararlarına rağmen silah ruhsatı verilmesi için kişisel olarak duruma müdahale etti.

Aşırı sağcı Bakan Ben Gvir'in devreye girmesinin ardından Pollard'ın ruhsat başvurusu, polis ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı'nın Ateşli Silahlar Şubesi tarafından onaylandı.

"İsrail devleti için hayatını feda eden bir Yahudi"

Öte yandan Ben Gvir, Pollard'ın ruhsat almasına yardımcı olmak için devreye girdiğini doğruladı.

Ben-Gvir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in kahramanı Jonathan Pollard'a çözüm bulması için Ateşli Silahlar Şubesi'ne talimat verdiğini ve kurallara uygun olarak kendisine silah ruhsatı verilmesinin onaylandığını" duyurdu.

"İsrail devleti için hayatını feda eden ve hayatına yönelik tehditler alan bir kişinin temel korunma hakkından yararlanamamasının mümkün olmadığını" savunan Ben-Gvir, şunları kaydetti:

"Görevim sürecinde İsrail devleti için hayatını feda eden bir Yahudi'ye yardım etme ve İsrail vatandaşlarının kendilerini savunmasına olanak sağlayacak silahlanma konularında farklı bir politika yürütme ayrıcalığına sahip olduğum için çok gururlu ve mutluyum."

ABD Donanması'nın terörle mücadele merkezinde istihbarat analisti olarak görev yapan Pollard, ABD'ye ait "çok gizli" binlerce belgeyi İsrail'e iletmek suçundan 1985 yılında tutuklanmış ve casusluktan hüküm giyerek ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Pollard, 30 yıl hapis yatmasının ve 5 yıl boyunca ülkeyi terk etmesine izin verilmeyen şartlı tahliyesini tamamlamasının ardından eşiyle Aralık 2020'de İsrail'e taşınmıştı.

İsrail adına casusluk yapmaktan onlarca yıl hapis yatan Pollard, İsrail'e gelişinde Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından havaalanında karşılanmıştı.

İsrail'de güvenlik bürokrasisinin tepesindeki ırkçı politikacı: Itamar Ben-Gvir

Bakan Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğünde bu yılın başında kurulan aşırı sağcı hükümette bakan olmadan önce milletvekilliği döneminde de Mescid-i Aksa baskınları, ırkçı söylemleri ve fanatik Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini teşvik etmesi nedeniyle adından sıkça söz ettiriyordu.

Filistinlilere silah çekmek gibi provokatif eylemleriyle bilinen Ben-Gvir, fanatik Yahudilerin terör saldırılarına ilişkin davalarda avukatlık yaptığı için Filistinliler tarafından "katillerin avukatı", "şeytanın avukatı" ve "sabıkalı" şeklinde anılıyor.

Ben-Gvir, ayrıca 1994 yılında işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde İbrahim Camisi'nde ibadet eden Müslümanlara ateş açarak katliam yapan fanatik Yahudi terörist Baruch Goldstein'a hayranlığını da gizlemiyor.