İsrail'de acil durum hükümeti kurulacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve muhalefet lideri Benny Gantz, Hamas'ın saldırılarının ardından 'acil durum hükümeti' konusunda anlaşmaya vardı. Kurulacak hükümet, savaşla ilgili olmayan herhangi bir karar almayacak.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve muhalefet lideri Benny Gantz, Hamas'ın saldırılarının ardından "acil durum hükümeti" konusunda anlaşmaya vardı. Kurulacak hükümet, savaşla ilgili olmayan herhangi bir karar almayacak.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik başlattığı saldırıların ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve muhalefet liderlerinden eski Savunma Bakanı Benny Gantz, "acil durum hükümeti" konusunda anlaşmaya vardı. Kurulacak hükümet, savaşla ilgili olmayan herhangi bir karar almayacak.

Hamas'a karşı saldırıları yönetecek olan savaş kabinesinde ise Başbakan Netanayhu, muhalefet lideri Gantz ve Savunma Bakanı Yoav Gallant yer alacak.

Muhalefet liderlerinden Yair Lapid ise acil durum hükümetine katılmazken, kendisi için savaş kabinesinde bir pozisyon açık bırakıldı.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim'de sabah saatlerinde İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı Operasyonu" başlatmış, İsrail ise "Demir Kılıçlar Operasyonu"yla karşılık vermişti. Çatışmalarda şu ana kadar Filistin tarafında bin 55 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 184 kişi de yaralandı. İsrail tarafından ise bin 200 kişi hayatını kaybetti. - TEL AVİV