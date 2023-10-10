İsrail Cumhurbaşkanı ile görüşen kaçırılanların yakınlarından tepki

Hamas'ın saldırılarında kaçırılanların yakınları, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşmelerinde, 'gerekirse ciddi tepki göstereceklerini' belirterek, İsrailli yetkililerin 4 gün boyunca kendileriyle konuşmamasından şikayet etti.

Hamas'ın saldırılarında kaçırılanların yakınları, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşmelerinde, "gerekirse ciddi tepki göstereceklerini" belirterek, İsrailli yetkililerin 4 gün boyunca kendileriyle konuşmamasından şikayet etti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, yakınları kaçırılan veya kaybolan İsrailliler, Cumhurbaşkanı Herzog ile bir araya geldi.

Yakınları kaçırılan İsrailliler, Herzog ile görüşmelerinde, kaçırılanların kurtarılması için "Gerekirse ülkeyi sarsacağız." dedi.

Yedioth Ahronoth'un haberinde ise toplantıya, kaçırılan ve kaybolan kişiler dosyasından sorumlu emekli asker Gal Hirsch'in de katıldığı belirtildi.

Haberde, "Yakınları kaçırılanlar, toplantıda 4 gün boyunca hiçbir yetkilinin kendileriyle konuşmamasına tepki gösterdi." ifadesi kullanıldı.

Hamas'a bağlı gruplar ile diğer Filistinli gruplar, başlattıkları saldırılarda ve sızma girişimlerinde çok sayıda İsrailli sivil ve askeri rehin aldıklarını öne sürmüştü.

Taraflardan esir alınanlara ilişkin net bir açıklama yapılmazken, İsrail basınında çıkan haberlerde Hamas'ın elindeki esir sayısının 100'ü aştığı iddia edilmişti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1000 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 260'ı çocuk, 200'ü kadın olmak üzere 900 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.